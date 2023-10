Lorella Cuccarini a Verissimo: «La mia infanzia non è stata facile, contenta che i miei figli possano essere ciò che vogliono»

Lorella Cuccarini è stata l'ultima ospite della puntata del sabato di Verissimo. La ballerina ha raccontato a Silvia Toffanin gli episodi più dolorosi e più belli della sua vita e ha spiegato ciò che, da mamma, desidera per i suoi figli. Inoltre, la professoressa di Amici ha detto che essere all'interno della scuola di Maria De Filippi la rende molto orgogliosa perché sa di essere un punto di riferimento per tanti ragazzi.

Jolanda Renga a Verissimo, presenta il suo primo libro: «A volte mi sento rotta anch'io»

Manila Nazzaro a Verissimo: «Stefano mi ha fatto rinascere, Amoruso ha scatenato solo odio contro di me»

L'intervista di Lorella Cuccarini a Verissimo

Lorella Cuccarini ha spiegato a Silvia Toffanin di essere la donna che è oggi grazie a tutti gli episodi che ha vissuto nella sua vita: «Io non ho avuto un'infanzia molto felice perché i miei genitori non erano felici insieme. Si sono separati quando ero ancora una bambina e devo dire che per me quel momento è stato quasi liberatorio perché comunque, prima che capitasse, non c'era serenità dentro casa. Poi, i miei genitori ci sono sempre stati per me. Mio fratello maggiore è stato uno dei miei grandi punti di riferimento».

Lorella Cuccarini ha, poi, commentato le dichiarazioni rilasciate qualche tempo fa dalla figlia Chiara, ovvero che avrebbe potuto amare sia ragazze che ragazzi: «A me basta che i miei figli siano sereni, Chiara ha semplicemente espresso l'idea dell'amore, ovvero, che non ci devono essere barriere.

Sono contenta che loro possano essere ciò che vogliono senza problemi».

Infine, Lorella Cuccarini ha parlato della sua avventura ad Amici: «Essere professoressa all'interno della scuola, mi dà tanta gioia. Mi piace molto essere un punto di riferimento per ragazzi che hanno voglia di imparare e donare loro un po' della mia esperienza per farli crescere sempre di più».