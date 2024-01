Lascia 3mila euro di mancia (dopo la cena da 13), ma ora li rivuole indietro: è battaglia legale

La cameriera Mariana Lambert è rimasta sbalordita quando ha ricevuto una mancia di 3mila euro per aver servito un cliente in un ristorante di Scranton, Pennsylvania, per una cena di 13 euro. Il cliente, Eric Smith, le ha detto di aver lasciato l'ingente mancia dopo essersi ispirato a un movimento online chiamato Tips for Jesus.

Inizialmente Mariana pensava che l'uomo stesse scherzando ma è rimasta scioccata quando ha visto che il pagamento con carta di credito da capogiro è andato a buon fine, racconta il Daily Star.

«Per me significava molto.

Ha toccato davvero il mio cuore», ha detto Mariana ai media locali. «Non riesco ancora a crederci. Sono sotto choc».

Tuttavia, il cliente ha deciso di cambiare idea, scrivendo una lettera al locale (Alfredo's Café) confermando di aver contestato il pagamento e voler recuperare il denaro. Ma con il pagamento già effettuato, il ristorante ha avviato una battaglia legale contro il cliente insoddisfatto.

Zachary Jacobson, il manager di Alfredo's Café, ha espresso la sua delusione per lo svolgimento della vicenda, dichiarando: «Pensavamo che qualcuno stesse effettivamente cercando di fare una cosa buona. E poi ora, tre mesi dopo, fa marcia indietro? A questo punto non ci è restato che sporgere denuncia».

Il giudice dovrà ora decidere come risolvere questa intricata situazione.