​Marito al supermercato, la moglie non risponde al telefono e lui dimentica l'ingrediente fondamentale: «Ecco com'è il matrimonio»

«Tutti voi che siete single, ecco com'è essere sposati», l'incipit di un uomo che ha deciso di raccontare un singolo episodio riguardante la sua quotidianità insieme alla moglie e di usarlo per spiegare a chi ancora non ha un partner stabile cosa voglia dire la parola matrimonio.

La provocazione è esplicita, e in effetti è stata colta prima di subito: il video è stato visualizzato un milione e mezzo di volte e ha raccolto più di 4mila commenti, scatenando un dibattito su chi abbia torto e ragione nella situazione descritta dal marito, Nathan.

#marriage #husbandwife #women #humor #story #relationships ♬ original sound - nathan timmel @ntimmel Daily Snark 11/29/23 Marriage “Nathan,” eagle-eyed subscribers ask, “didn’t I see this video on your page for about five minutes yesterday?” Indeed you did! That’s what I get for trying to schedule things out in advance. Anyway, marriage. The blessed union of two souls who fall truly, deeply, madly in love, and then ten years later (if they’re lucky), can’t stand the sound of one another chewing. We think, “Why am I stuck with this person, when there are endless possibilities out there waiting for me?!” Then we remember, “Oh, right. No one else is even remotely interested in me.” Ha! I kid, because I love my wife. But seriously, she calls people just to chit-chat. Does it all the time, in fact. When I call, it’s with purpose. I have a reason I’ve picked up my phone and tapped away at those digits. I need information. Hence the kerfuffle right before Thanksgiving. Admittedly, in reality, this was a big nothing. But, I need daily content, and if I can exaggerate things a little to make them (hopefully) slightly amusing, so be it. I told this story on stage this past weekend. Got big laughs on Friday, and middling laughs on Saturday. It’s a little better live, because I’m not constrained (confined) to one minute, so hopefully I’ll have a decent recording of it someday. #marriagehumor

La storia non è particolarmente lunga, né originale, eppure la azioni del marito hanno scatenato un'ondata di indignazione per il modo infantile con cui viene affrontata la questione.

Tutto inizia con: «Mia moglie mi ha mandato al supermercato a comprare gli ingredienti per fare i dolcetti alla zucca. Sto camminando per le corsie e mi rendo conto che nella lista non c'è la zucca. Mi chiedo: sarà un errore? O magari già ce l'abbiamo?».

Una volta nato il dubbio, il marito decide di provare a chiamare la moglie per capire se effettivamente si tratti di una dimenticanza o meno. Tuttavia, la chiamata passa in segreteria e arriva un messaggio automatico che fa presente l'impossibilità di lei di rispondere, al momento. «Invio un messaggio facendo presente il mio dilemma, dice l'uomo, e continuo a fare la spesa. Dieci minuti dopo sono pronto a uscire, ma ancora non mi è arrivata nessuna risposta».

Dopo aver provato nuovamente a chiamare e aver ricevuto lo stesso avviso di prima, il marito decide di andarsene: «Avrei potuto comprare la zucca? Sì, ma se l'avessimo già avuta a casa sarebbe andata sprecata. Mentre stavo tornando a casa, mi arriva un messaggio: Ci serve la zucca!, e io le dico che ormai sono uscito. Lei mi fa: Non puoi tornare indietro?... no. Ti ho chiamata, due volte, pensi che volessi farmi una chiacchierata? No».

Ora, l'uomo lamenta che sua moglie è arrabbiata perché dovrà andare lei stessa al supermercato a comprare la zucca. Il video termina con l'espressione divertita di lui che dice, nuovamente, «Ecco a voi il matrimonio».

Se il marito pensava di ricevere apprezzamenti e sostegno da parte degli utenti, sarà rimasto deluso: la maggior parte delle persone, in realtà, è rimasta basita dal modo infantile con cui ha gestito la questione. In tanti fanno presente che la zucca in barattolo, quella necessaria per la ricetta, costa poco più di un euro e anziché creare una polemica inutile avrebbe potuto acquistarla per ogni evenienza.

Qualcuno segue il principio del marito sulla generalizzazione e scrive: «Se questo è davvero il matrimonio, allora io non lo voglio». Altri, invece, hanno proposto una risposta alternativa e certamente più accomodante: «Ti scrive non posso parlare ora? Rispondi: Nessun problema, mi chiedevo solo se avessi bisogno della zucca, ma la prenderò in ogni caso. Ti amo».

Una ragazza ha risposto con un altro video, commentando che questo atteggiamento è un molto frequente negli uomini che vogliono «insegnare una lezione» alla propria partner. Per questo motivo, secondo lei, ha deciso di non prendere la zucca anche se non gli sarebbe costato nulla: almeno la prossima volta imparerà a rispondere al telefono.