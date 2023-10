Deve pagare 13 euro per l'uniforme al lavoro, ragazza si licenzia: «Me ne vado, non mi piace un posto simile»

Circa 13 euro per pagare la divisa da indossare al lavoro. «Penso che me ne andrò». È la denuncia di una lavoratrice che accusa l'azienda dove lavora di addebitarle poco meno di 13 euro per l'uniforme. Non solo, la legge federale dove lavora Jack Alban permette al datore di lavoro di far pagare ai dipendenti anche i costi di manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro. «Lascio il lavoro perché non mi piace lavorare in un posto simile», denuncia lei su Tiktok.

In un video virale su TikTok Jack Alban critica il suo nuovo datore di lavoro per averle fatto pagare la maglietta che deve indossare al lavoro.

La TikToker sostiene che questo l'ha convinta a licenziarsi.

«Lo dirò semplicemente: adoro andarmene», Indie introduce così la clip. «Lascerò il lavoro perché non mi piace lavorarci. Se non mi piace l’atmosfera, smetto». La denuncia della giovane è semplice: «Mi hanno addebitato 13,50 dollari per una camicia da lavoro nel mio nuovo lavoro e non mi hanno detto che mi avrebbero fatto pagare, quindi penso che me ne andrò», spiega.

«Me ne vado perché non c'è praticamente nessun parcheggio», aggiunge la giovane, che spiega: «Non voglio pagare per parcheggiare l'auto quando vado a lavoro».

Tuttavia, per quanto i lavoratori possano non digerire simili pratiche, una legge federale Usa permette ai loro datori di lavoro di detrarre i costi di fornitura e manutenzione di un'uniforme (farla riparare, pulire e stirare) dallo stipendio di un dipendente, a condizione che il salario del dipendente, dopo la detrazione, non scenda al di sotto del minimo salariale. Se, infatti, guadagni un salario minimo, il tuo datore di lavoro non è autorizzato a detrarre alcun costo per l'uniforme. Tuttavia, se percepisci un aumento di stipendio o guadagni più del minimo, il tuo datore di lavoro può detrarre sia i costi dell'uniforme che quelli delle pulizie dalla tua paga purché l'importo non scenda al disotto del salario minimo, quindi queste detrazioni possono essere prese dal tuo stipendio in vari cicli retributivi.