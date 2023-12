Feste e ponti del 2024: come avere 24 giorni di vacanza usandone solo 5 di ferie. Le date da segnare in calendario

Come ogni anno, per chi è alla ricerca del modo più vantaggioso per sfruttare i giorni di ferie a disposizione si avvicina il momento di dare un occhio al calendario. Il 2024 sarà un anno ricco di ponti (anche se bisognerà rinunciare a Epifania, 2 giugno e 8 dicembre, che cadranno nel weekend), che consentiranno di riuscire a staccare per ben 24 giorni usando solo 5 giorni di ferie. Andiamo a vedere come.

Capodanno e Epifania

Il 1 gennaio cade di lunedì, regalando il primo weekend lungo dell'anno.

L'Epifania, invece, è un'opportunità di pausa sprecata, poiché arriva di sabato.

Pasqua e Pasquetta

Nel 2024 Pasqua cadrà il 31 marzo, Pasquetta sarà lunedì 1° aprile.

Festa della Liberazione (primo ponte)

Il 25 aprile, Festa della Liberazione, cade di giovedì: basterà prendere solo venerdì 26 di ferie per godersi una vacanza di quattro giorni.

Festa dei lavoratori (secondo ponte)

La Festa dei Lavoratori, che si celebra il 1° maggio, sarà un mercoledì. In questo caso, usando due giorni di ferie (da chiedere il 29 e 30 aprile o il 2 e 3 maggio), ci si potrà fermare 5 giorni. Che diventano addirittura 7 se si prenderà libero anche il 26 aprile.

Festa della Repubblica

Il 2 giugno 2024 sarà di domenica, nessuna occasione da sfruttare.

Ferragosto (terzo ponte)

Il 15 agosto 2024 sarà un giovedì, ottimo per chi vuole staccare qualche giorno ma senza sfruttare troppi giorni di ferie nella settimana di altissima stagione: prendendo solo il 16 di ferie si può godere di un lungo weekend di quattro giorni.

Ognissanti

Il 1° novembre 2024 sarà un venerdì: weekend lungo senza prendere giorni di ferie.

Immacolata

L'Immacolata, l'8 dicembre 2024, sarà domenica.

Natale 2024

Il 25 e 26 dicembre 2024 saranno mercoledì e giovedì: sarà sufficiente chiedere solo il 27 di ferie per godersi le feste in relax.