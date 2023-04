«Bancomat regala soldi a Foggia», così il pesce d'aprile è diventato virale su Facebook

Si sa il primo aprile è la giornata mondiale degli scherzi, i famosi pesce d'aprile e bisogna stare in campana per non incappare in qualche burla.

Nella storia celebri scherzi e articolate fake news sono passate alla storia, una fra tutte quella dell'invasione aliena negli Usa annunciata da Orson Welles nel 1938 alla radio. La cosa si rivelò essere uno sceneggiato ispirato ad un romanzo di fantascienza. Ma ciò non evitò a centinaia di persone di credere in pieno alla storia e riversari in strada tra urla di paura.

Dall'avvento di internet e dei social negli ultimi anni, poi, i creduloni si sono moltiplicati proporzionalmente al numero di scherzi tanto assurdi quanto divertenti.

È il caso della pagina Facebook Voce di Foggia e del suo amministratore Stefano passato alla ribalta della cronaca nazionale per un semplice e innoquo post in cui dava notizia di un bancomat impazzito che addrittura regalava banconote da 300 e 400 euro.

La pagina gestita da Stefano conta oltre 85mila follower e si premura di raccontare le cose di Foggia, soprattutto quelle belle: «Io e mia moglie ogni giorno ci impegnamo a tenere un faro acceso sulle storie della nostra città» racconta.

«Da qualche anno il primo aprile ci divertiamo a pubblicare un post scherzoso, un pesce d'aprile insomma, è una cosa che speriamo possa mettere allegria».

Quest'anno la sua idea ha avuto particolare successo, tant'è che il post è stato inondato di like, commenti e condivisioni.

Addirittura diversi utenti lo hanno contattato per sapere dove si trovasse precisamente la banca in questione, dato che alla via da lui indicata non c'è nessuna filiale: «Ovviamente ho subito avvisato che si trattasse di una presa in giro innocente, tant'è vero che ho scelto appositamente di indicare una via in cui non ci sono banche».

Stefano e la moglie si sono tanto divertiti e sono felici della buona riuscita della burla, soprattutto perchè ha strappato un sorriso a migliaia di persone: «Ma restiamo stupiti sia della viralità riscossa che della credulità dei tanti utenti».

Chissà cosa si inventeranno per l'anno prossimo. Magari alieni che invadono Foggia e regalano anche loro soldi. E stiamo pur certi che qualcuno ci crederà ugualmente.