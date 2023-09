Il fidanzato la lascia e lei affitta la metà del letto vuota, la modella: «Guadagno per dormire con biancheria sexy»

La fine di un amore lascia sempre un vuoto nel cuore (e non solo) dei due partner. Ma una modella statunitense sembra aver trovato la soluzione... almeno per quanto riguarda il vuoto fisico lasciato dall'assenza del suo fidanzato. Come?

Semplice, dopo essere stata lasciata, la giovane ha deciso di affittare la parte del letto rimasta vuota. Niente sesso, ovviamente, ma solo uomini con cui condividere il letto nel totale rispetto degli spazi. E il suo guadagno extra è davvero sorprendente. «Mi pagano per vestirmi in modo sexy, con lingerie provocante. E, poi, ognuno al suo posto».

Monique Jeremiah è una modella e imprenditrice del Queensland, in Australia, e la sua soluzione per riempire il vuoto lasciato dal suo fidanzato è davvero inusuale. «Per un certo punto di vista, sto vivendo il sogno di ogni single: ogni giorno dormo con un uomo diverso, ma senza sesso», ammette la donna al New York Post.

«Ho messo l'annuncio che affittavo metà del mio letto a uomini che vogliono dormire al fianco di una bella donna, vestita con lingerie sexy, e la risposta è stata davvero sorprendente.

In tantissimi mi chiamano per passare una notte nel mio letto e io riesco a guadagnare quasi mille euro al mese. È incredibile perché io non faccio altro che vestirmi in modo provocante e poi mi metto a dormire».

Da quando la notizia del suo nuovo business è diventata virale, grazie a un video su TikTok, in tanti hanno avanzato il dubbio che quello che sta facendo sia molto pericoloso. «Ma non hai paura? Dormire con un perfetto sconosciuto è pericoloso», questo è solo uno dei tantissimi commenti spuntati sotto al suo video. Ma lei è convinta e sicura di quello che sta facendo.

«Quello che sto facendo continuerò a farlo solo per un altro po', fino a che non avrò superato il dolore per la fine della mia relazione, durata ben due anni. Non penso al rischio che corro, ma molto di più al fatto che sia una cosa molto redditizia. Ovviamente, prima di far entrare l'uomo nella mia camera da letto, parliamo per un po' e, poi, se non noto niente di strano, allora andiamo a dormire. Gli uomini si eccitano molto ad aspettarmi sotto le coperte, mentre io mi preparo e vesto per loro, poi, entro in stanza, mi faccio ammirare e mi metto a dormire». Ma da quando ha dato vita a questa attività, una cosa l'ha sorpresa molto...

Da quando ha messo in affitto il suo letto, il suo ex è venuto come cliente già due volte. «Non me lo sarei mai aspettato, ma lui è venuto a dormire nel mio letto, pagando come un altro qualsiasi cliente. Ha già prenotato un'altra notte con me e presto dormiremo un'altra volta insieme, è strano, ma mi fa piacere che ogni tanto senta il bisogno di rivedermi».