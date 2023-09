«Mi ha portata a Miami per il secondo appuntamento, poi mi ha lasciata lì in camera d'albergo»

Una donna ha rivelato di essere volata a Miami per un secondo appuntamento. A metà viaggio, mentre lei stava facendo un pisolino nella loro camera d'albergo, l'uomo se ne è andato lasciandola lì da sola.

Chandler, creatrice di contenuti con sede nel Maryland, ha condiviso l'accaduto su TikTok

La trentenne si è rivolta ai suoi fan sui social per condividere l'amara esperienza.

Volata in Florida per trascorrere del tempo con l'uomo con cui aveva iniziato una relazione è rimasta bloccata in albergo da sola senza un valido motivo.

«Questo ragazzo mi ha portato a Miami per il nostro secondo appuntamento in vacanza e sono abbastanza sicura che mi abbia ghostata. Se ne è andato. Non ho idea del perché», aveva raccontato in un primo video.

Chandler ha spiegato che lei e Ronnie avevano programmato il pranzo insieme. Ha detto che l'uomo le aveva spiegato che avrebbe incontrare la sorella domattina, ma che sarebbe tornato in tempo.

Tuttavia, con il passare del tempo, Chandler si è resa conto che l'uomo non tornava e che non rispondeva più ai messaggi.

Dopo un paio d'ore di attesa, Chandler ha così deciso di tornare nella camera d'albergo per riposare. Al suo risveglio si era accorta che Ronnie si era intrufolato nella stanza mentre lei dormiva e aveva portato con sé tutte le sue cose.

In un video successivo, Chandler ha rivelato di sospettare che Ronnie avesse una moglie e due figli, aggiungendo che presumeva che fosse scappato perché sua moglie aveva scoperto il tradimento.