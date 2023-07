Boscoreale, incendio nei pressi di un chiostro in via Settembrini

I Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti la scorsa notte in via

Settetermini, isolato 11, a Boscoreale per un incendio.



A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, alcune sedie e un divanetto messi vicino ad un chiosco in disuso. Per il chiosco lievi danni ad una parete esterna.

Grazie all'intervento dei vigili del fuoco e l'arrivo dei Carabinieri, la zona è è stata messa in sicurezza. Sono ancora in corso le indagini da parte delle autorità per capire il movente dell'incidente.