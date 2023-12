Tutto pronto per l'edizione 2023 della Caccia al tesoro di Sorrento. Anche quest’anno l'avvio della manifestazione sarà preceduto dalla ormai tradizionale sfilata delle squadre partecipanti in programma domenica prossima, 17 dicembre. Oltre ai campioni in carica del N3w Team, ci sono gli Skuato Boys, Bastardi senza gloria, Corsari Neri, Sfaccimmielli, Hic Sunt Leones ed il ritorno dei Membri.

Come stabilito dagli organizzatori dell'associazione Nemesi, il raggruppamento è previsto per le ore 17 presso la zona box dell’hotel Conca Park, mentre il corteo prenderà il via da piazza Andrea Veniero alle ore 19.30.

Quest'anno per l'evento inaugurale ogni squadra dovrà rappresentare uno dei capitoli della saga di Harry Potter. La sfilata si concluderà in piazza della Vittoria dove avverrà la riconsegna del forziere da parte dei detentori del N3w Team con la premiazione delle migliori rappresentazioni.

L'appuntamento con l'avvio vero e proprio della Caccia al tesoro di Sorrento, che vede la partecipazione di un migliaio di ragazzi (e non solo) dell'intera Costiera, è invece fissato, come di consueto, nella mezzanotte del 25 dicembre, giorno di Natale. Dallo start le squadre in gara saranno impegnate notte e giorno per risolvere complessi enigmi e recuperare gli indizi disseminati sul territorio, fino al ritrovamento del forziere pieno di dobloni di cioccolata.