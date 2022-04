Comicon 2022, da Star Comics la caccia al tesoro per celebrare One Piece 100

One Piece, il manga ideato da Eiichiro Oda, ha raggiunto quest'anno il traguardo da record di 100 volumi e per l'occasione Napoli Comicon ha dedicato una serie di eventi al manga più venduto al mondo. L'attrazione principale è lo stand di Star Comics, posto all'inizio del Viale delle Fontane, subito dopo l'entrata principale a Piazzale Tecchio. Acquistando una box celebrativa del 100esimo volume in edizione litimata - contente oltre al numero stesso anche una pergamena con i personaggi più iconici della saga e un messaggio dal magaka stesso - o due numeri di One Piece, è possibile partecipare a una caccia al tesoro.

Le regole sono semplici: si partecipa in solitaria o in una squadra di massimo cinque componenti; per ottenere il “tesoro” occorre superare cinque prove, svelate solo tramite la ricerca di codici QR sparsi per la fiera; per trovare i codici bisogna seguire degli indizi, forniti dagli operatori allo stand Star Comics; se si supera la verifica del test si ottiene una parte della mappa.

Dopo l'iscrizione la caccia al tesoro può iniziare con il primo indizio: “Tra luci e suoni, colori ed artisti esperti, segui la via dove avvengono i concerti”. Il primo QR code, come intuibile, è posto nell'area del palcoscenico. Scannerizzandolo, si scopre la prima prova che consiste nel riprendere 10 persone nella fiera mentre imitano la posa di uno dei membri della ciurma dei Cappello di Paglia, pubblicando uno dei video nelle storie su Instagram con l'hashtag #Op100. Ritornati allo stand nel Viale delle Fontane e solo dopo il check, si ottiene il secondo indizio: “La prossima prova è una sfida sfiancante e cercare tu devi nella terra del Sol Levante”.

Capire gli indizi e trovare i codici è molto semplice, specialmente se si ha a disposizione una mappa della fiera, mentre le prove da superare diventano a mano a mano più creative. Il secondo test è basato sulla memoria: un membro della squadra deve infatti nominare 50 personaggi della serie agli operatori di Star Comics. La terza prevede la costruzione di una barchetta di carta, fatta galleggiare all'interno delle fontane; la quarta un quiz a risposta multipla di 10 domande e la quinta e ultima prova la ricerca di alcuni sticker a forma di snack a cui scattare delle foto.

A detta di Star Comics, per completare le prove occorrono solo due ore, almeno per i più bravi. Le sfide non sono complesse ma c'è un handicap: se una prova viene giudicata non valida, bisogna ricominciare tutto da zero, a partire dall'iscrizione al contest.

Al completamento delle prove e dopo aver scattato una foto all'enorme poster di One Piece 100 esposto sul lato destro di Viale delle Fontane, si ottiene la mappa completa e il premio, ovvero un cappello blu con il logo del manga e di Star Comics in edizione limitata: solo i primi 500 vincitori potranno aggiudicarselo. La caccia al tesoro è aperta fino all'ultimo giorno di fiera il 25 aprile e fino alle ore 19.00.