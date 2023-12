A mezzanotte a Sorrento parte la Caccia al tesoro di Natale

Parte la Caccia al tesoro di Sorrento. Come tradizione la manifestazione prende il via questa sera, giorno di Natale, a mezzanotte in punto. Oltre ai campioni in carica del N3w Team, ci sono gli Skuato Boys, Bastardi senza gloria, Corsari Neri, Sfaccimmielli, Hic Sunt Leones ed il ritorno dei Membri. Sette squadre per un totale di più di mille cacciatori.

Ragazzi, ma non solo, che si confronteranno per risolvere i complessi enigmi studiati dal comitato organizzatore dell’associazione Nemesi.

Poi la corsa a raccogliere gli indizi disseminati nei punti più impensabili della penisola sorrentina fino ad arrivare verso la costiera amalfitana.

La Caccia di quest’anno ha vissuto il suo epilogo domenica 17 dicembre con la consueta sfilata per le strade con partenza da piazza Andrea Veniero. Il tema scelto per l'evento inaugurale era Harry Potter e la sua saga.

Dalla mezzanotte di oggi, invece, i partecipanti saranno impegnati ininterrottamente notte e giorno nella Caccia al tesoro vera e propria che dovrebbe concludersi tra il pomeriggio e la sera del 27 dicembre, quando si prevede di ritrovare il forziere con il suo «prezioso» contenuto.