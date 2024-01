Calvizzano, teppisti in azione distruggono tabella villa comunale. L'ira del sindaco: «Hanno problemi seri, vanno fermati»

Divelta e distrutta la tabella posta all'ingresso della villa comunale di Calvizzano. Era stata installata poche settimane fa nei pressi della nuova pista di pattinaggio e palestra all'aperto. I vandali sono entrati in azione, verosimilmente, nelle ore notturne. L'ennesimo atto di vandalissimo è stato commentato dal sindaco della cittadina a nord di Napoli Giacomo Pirozzi. "Ancora una volta - sottolinea il primo cittadino - i teppistelli di turno distruggono una tabella in Villa Calvisia. Purtroppo chi compie questi gesti ha seri problemi - aggiunge Pirozzi - Se sono giovani vanno presto fermati e recuperati. Anche con i servizi sociali intraprenderemo iniziative in merito. Non possiamo restare a guardare. Dobbiamo aiutarli ma allo stesso tempo educarli, con il supporto di specialisti. Sono convinti di poter fare quello che vogliono e di restare impuniti. Non rispettano le regole, non hanno la benché minima concezione del pericolo".

Poi l'invito ai cittadini: "Quando assistete a scene del genere, girate video, scattate foto e denunciate alle forze dell'ordine e anche a noi".