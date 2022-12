Lucia Caiazza uccisa a Casavatore, inaugurata la panchina rossa

Inaugurata la panchina rossa, in memoria di Lucia Caiazza a Casavatore. Questa mattina, è stata ricordata la 52enne, morta nel maggio 2020, presso il parco intitolato a Giambattista Vico. Impossibile per la figlia Rosa Rocco e per Serafina, mamma di Lucia, trattenere le lacrime quando, in presenza del sindaco Luigi Maglione, è stato tolto il telo che copriva la targa commemorativa. Su quest’ultima è incisa la citazione di Maya Angelou: «Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne». L’evento è avvenuto nel giorno del compleanno di Lucia. Nel pomeriggio è stata, poi, celebrata una messa presieduta da don Carmine Caponetto, presso la cappella della Madonna della Scuola in Via San Pietro.

La figlia di Lucia, Rosa ha commentato con la voce rotta dal pianto: «Non sarà mai abbastanza, ma almeno sarà un simbolo permanente per le generazioni future».

La donna, secondo l’accusa, avrebbe subito violenze tra il 4 e il 10 maggio 2020, quando il lockdown si stava avviando a conclusione. Morì pochi giorni dopo, nonostante un intervento chirurgico. L’ex compagno di Lucia, Vincenzo Garzia, 47enne di Arzano, fu arrestato nell’ottobre dello stesso anno dai carabinieri.