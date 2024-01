Emergenza criminalità: la sindaca di Arzano ricevuta dal Prefetto Di Bari

“Stamane ho incontrato il Prefetto di Napoli per un confronto su diversi aspetti relativi alla città di Arzano, tra cui anche le ultime vicende legate alle attività delinquenziali. Il Prefetto ha mostrato attenzione e vicinanza alla nostra città. Si è reso disponibile a convocare un comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza da tenere presso il Comune di Arzano”.

Lo afferma la sindaca di Arzano, Vincenza Aruta, che è stata ricevuta da rappresentante del Governo, Michele Di Bari, in seguito all' emergenza sicurezza scattata in città e che ha indotto otto consiglieri di minoranza a chiedere la convocazione di un consiglio comunale ad hoc. Dopo l’appello lanciato dal Comitato anticamorra per la legalità, fondato e guidato da Sandro Ruotolo, si mobilitano anche i rappresentanti di minoranza.

La richiesta, indirizzata alla sindaca Vincenza Aruta ma anche alla Presidente del consiglio comunale, Daniela D’Angelo, è firmata dai consiglieri Luigina Auletta, Salvatore Borreale, Giuseppe D’Angelo, Luigi De Rosa, Nicola Falzarano, Gennaro Ferone, Marco Emanuele Rega, Natale Russo.

Ad Arzano, si va avanti al ritmo di un raid al giorno: gli ultimi hanno interessato prima “Eugenio Caffè” in via Napoli (in una settimana preso di mira addirittura due volte!) e l’altro, appena la notte scorsa, il distributore di carburante “BM”, oggetto di furto con scasso.

“Bisogna riprendere il controllo del territorio e venire fuori dal far west. La situazione è oltremodo allarmante: bisogna discuterne in un consiglio monotematico e sottoporre l’intera vicenda a Prefettura e Questura”, dicono i rappresentanti di Arzano Alternativa.