Follia a Caivano, senza assicurazione inveisce contro i vigili

Serata di follia a Caivano.

Momenti di tensione sono stati vissuti in via Colanton Fiore, nei pressi del Santuario. Il richiamo della polizia municipale nei confronti di un centauro, che non aveva rispettato il senso rotatorio, ha scatenato l’ira dello stesso.

Ha inveito verbalmente contro i due agenti e il diverbio è andato avanti per minuti che sembravano interminabili.

A questo punto, i vigili sono passati ai controlli. Il centauro, 55enne di Caivano, era sprovvisto di copertura assicurativa e il mezzo è stato sequestrato. Inoltre, è stato denunciato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.