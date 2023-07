Marano, crisi idrica: interi quartieri a secco. Il sindaco: «Colpa di chi ruba l'acqua per riempire le piscine»

A Marano disagi a non finire in tante zone sul fronte idrico. In alcuni punti, via Pigno, San Rocco e San Marco, l'acqua manca da giorni nonostante l'avvenuto potenziamento degli impianti. Il sindaco Matteo Morra, in una nota, spiega che

"purtroppo c’è gente, non poca, che ruba l’acqua, sottraendola agli altri per irrigare il giardino o riempirsi la piscina. Con il caldo eccezionale di questi giorni - aggiunge il primo cittadino - è un atto criminale che dovrà essere perseguito come tale. Nei prossimi giorni svolgeremo controlli congiunti tra polizia municipale e ufficio tecnico per individuare gli allacci abusivi, ma sollecitiamo anche i cittadini a segnalare e denunciare".