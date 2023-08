Un incendio di vaste dimensioni è divampato ieri sera all'interno dell'ex stadio comunale in disuso in via Siracusa, sequestrato lo scorso aprile dai carabinieri su disposizione della procura di Napoli nord per sversamento di rifiuti.

Grandissima la difficoltà per i vigili del fuoco che sono riusciti a domare l'incendio dopo diverse ore: 4 le autobotti intervenute.

Nessun ferito e nessun danno alle vicine abitazioni.