Portici, la nuova audioguida del Museo della Reggia

Nella splendida sala Cinese della Reggia di Portici sarà presentata al pubblico l’App del Museo della Reggia di Portici. La prima App del sistema museale dell’Ateneo federiciano. Un’App gratuita, smart e accessibile a tutti, grazie alla versione audio e alla versione testuale. L’App è un ulteriore tassello per celebrare i 150 anni della Scuola di Agraria di Portici che vedrà a breve l’apertura alla fruizione delle collezioni botaniche, entomologiche e mineralogiche, con un’integrazione del percorso di visita. L’App è stata realizzata da ITGuides in collaborazione con Artetica e permette di accedere da smartphone a tutte le informazioni necessarie per visitare lo storico Sito Reale di Portici.



È l’avvolgente voce dell’attore Enzo Salomone ad accompagnare il visitatore in una passeggiata tra scaloni reali e anticamere affrescate, tra le sale dell’Herculanense Museum e le stanze del lato a monte con la sala Cinese e le sale appena restaurate, per giungere infine al quadrante storico-artistico dell’Orto botanico. Enzo Salomone in modo sapiente e ammaliante racconta al visitatore la storia, l’architettura, l’arte che hanno fatto del sito reale di Portici un unicum dal Grand Tour ai giorni nostri.Il percorso di visita è arricchito da approfondimenti che spaziano dagli aneddoti della vita di corte alle nozioni storico-artistiche: curiosità ancora poco note sulla storia della famiglia reale borbonica, accenni a quello che un tempo era il meraviglioso arredo delle sale dagli scenografici affreschi settecenteschi e ottocenteschi, e poi ancora le maestranze, i decoratori, i pittori, gli architetti che lavorarono alla realizzazione della Reggia.

Scoprirete che Vanvitelli scriveva al fratello per raccontargli dei capolettera illustrati voluti dal re.

I QR-code, distribuiti in modo capillare in ogni sala, accompagnano il visitatore che potrà visualizzare in qualsiasi momento la mappa del piano nobile per un più facile orientamento lungo il percorso. L’App è scaricabile gratuitamente dagli store oppure tramite QR-code posto all’ingresso della biglietteria. I visitatori selezionando «Musei della Reggia di Portici» accedono in pochi secondi all’intero tour fruibile in totale autonomia. L’App è disponibile in italiano, inglese e francese.