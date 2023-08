Pozzuoli, da sabato 5 agosto in funzione gli ascensori che conducono al Rione Terra

Domani, sabato 5 agosto, alle 18, saranno finalmente aperti ai cittadini i due ascensori che collegano Corso della Repubblica al Rione Terra. Entrambi gli impianti (da 16 posti complessivi) erano stati consegnati già nel 2019 dal Consorzio Rione Terra al Comune ma la precedente Amministrazione non aveva attivato alcuna procedura utile per metterli in funzione.

Essendo infatti equiparati ad un mezzo di trasporto pubblico, per poterli rendere fruibili alla collettività era necessario individuare e formare un responsabile tecnico, individuare una società per la manutenzione e la vigilanza e richiedere l’autorizzazione alla Città Metropolitana per attivarli.

«In sei mesi abbiamo completato tutte le procedure burocratiche richieste – dice il sindaco Gigi Manzoni – e così aggiungiamo un altro piccolo ma importante tassello al percorso di valorizzazione e riappropriazione collettiva del Rione Terra».

I due ascensori funzioneranno tutti i giorni dalle 18 alle 24: gli orari saranno successivamente rimodulati in via definitiva al termine degli eventi estivi, in funzione di tutte le attività che si svolgono al Rione Terra.