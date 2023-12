Rissa e coltellate in discoteca, 23enne condannato per tentato omicidio

Al culmine della maxi rissa all'esterno della discoteca Filou, il 23enne stabiese Baldassarre Genovese sferrò una coltellata a Ciro Romano, 31enne cognato del boss gragnanese Vincenzo Di Martino, oggi latitante. Ieri, la Corte d'Appello di Napoli ha condannato a cinque anni di reclusione per tentato omicidio Genovese. Il 23enne, assistito dall'avvocato Alfonso Piscino, aveva ammesso i fatti ed è tuttora agli arresti domiciliari. Dopo la condanna in primo grado con rito abbreviato, ieri in appello è arrivato il riconoscimento delle attenuanti, con un cospicuo sconto di pena.

La maxi rissa scoppiò la notte del primo 2022 all'esterno della discoteca Filou di Sorrento, alle spalle della centralissima piazza Tasso, in piena movida sorrentina.