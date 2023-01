Secondo raid in poche settimane in un'edicola di Sorrento, ma il ladro resta a bocca asciutta

Per la seconda volta in poche settimane assalto notturno all’edicola di via Santa Lucia, a Sorrento.

Il ladro, quasi certamente qualcuno della zona che ben conosce le abitudini del titolare dell'attività, ha forzato la saracinesca e divelto anche il blocco dal pavimento che era stato sistemato dopo il primo furto. Un lavoro non certo semplice perché è stato necessario usare strumenti da scasso.

Questa volta, comunque, il ladro, una volta all’interno, ha solo potuto sfogare la propria rabbia aprendo pacchi e buttando giù la merce dagli scaffali: denaro ed altre cose di valore, come i gratta e vinci, non vengono più lasciati alla portata dei malfattori. Era andata meglio durante il precedente raid che aveva fruttato all'autore del furto un bottino di circa 20mila euro tra il denaro contante custodito nell'edicola corrispondente all'incasso di due giorni e tagliandi dei gratta e vinci.