Edicola pericolosa a Santa Teresa agli Scalzi: «Rischio di crollare, intervenite»

In via Santa Teresa degli Scalzi, alcuni residenti denunciano da tempo la presenza di un’edicola pericolosa in quanto arrugginita e decadente. La struttura rappresenta un serio pericolo per i pedoni che si avventurano su quel tratto di marciapiede. Un chiaro stato avanzato di corrosione alla base che desta enorme preoccupazione.

«Durante condizioni climatiche particolari, in cui ci sono forti raffiche di vento, - dice un residente - la stabilità dell'edicola potrebbe essere compromessa, aumentando il rischio di crolli improvvisi».

Per alcuni esercenti della zona «È importante che le autorità competenti intervengano tempestivamente per garantire la sicurezza dei cittadini, adottando misure di rimozione o di ristrutturazione urgente.

Ignorare questa situazione potrebbe avere conseguenze disastrose per l'incolumità pubblica e per l'integrità delle infrastrutture urbane.

La salvaguardia della vita e della sicurezza dei passanti - conclude l’esercente - deve essere una priorità assoluta, e non si può permettere che un'edicola abbandonata diventi una minaccia per la comunità locale».