Torre del Greco, rubano due scooter e fuggono inseguiti dalla polizia municipale

A bordo di due scooter rubati fuggono inseguiti dalla pattuglia della polizia municipale. Ricercati due soggetti che sono riusciti a sfuggire ad un rocambolesco inseguimento. Ieri pomeriggio gli agenti della polizia municipale di Torre del Greco, aliquota di polizia giudiziaria, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio hanno intercettato due uomini a bordo di due scooter di grossa cilindrata con atteggiamento sospetto. Per questo motivo gli agenti hanno deciso di inseguire i due centauri che in un primo momento hanno cercato di mostrarsi tranquilli, poi accortisi di essere inseguiti hanno premuto il piede sull’ acceleratore.

È partito così un rocambolesco inseguimento da parte degli agenti che, seppure non agevolati dalle condizioni di traffico intenso e dalle vie di fuga utilizzate dai due per sottrarsi al controllo, sono riusciti a restare a lungo sulla loro scia. Giunti all’intersezione tra via Viuli e via Nazionale, uno dei due fuggitivi ha lasciato per terra scooter su cui era a bordo per salire su quello dell’altro e per darsi alla fuga in direzione di Torre Annunziata.

Nonostante la battuta di ricerca eseguita immediatamente dagli agenti, i due non sono stati trovati.

La polizia municipale ha poi recuperato lo scooter che si è scoperto appartenere ad un uomo del quartiere Sant’Antonio a cui era stato rubato, e l’hanno restituito al legittimo proprietario. Dalla municipale fanno sapere che resta serrata l’attività investigativa per giungere all’identificazione dei due autori del furto che «non si esclude siano gli stessi soggetti che negli ultimi tempi hanno commesso numerosi furti e rapine a mano armata».