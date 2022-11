Rissa a fine gara tra Villaricca e Carinola, tecnico e presidente medicati in ospedale

Ancora episodi di violenza sui campi di calcio della Campania. L'ultimo episodio si è verificato allo stadio comunale di Mugnano e a farne le spese è stato l'allenatore del Carinola Luigi Scagliarini. L'uomo è stato medicato in ospedale al culmine di una rissa scoppiata al termine dell'incontro Villaricca-Carinola, valevole per il campionato di Prima Categoria.

«Abbiamo subito una vile aggressione da parte di dirigenti, giocatori e tifosi in quanto i cancelli erano aperti - spiega il tecnico - Sono stato 9 ore in ospedale. Il calcio è rispetto, lealtà, educazione cose che inculco ai ragazzi che alleno. Nessuno mi toglierà questa passione anche gente come quella incontrata oggi». Immediata la replica del club villaricchese, che in una nota condanna gli atti di violenza e nel contempo riferisce di un'aggressione subita a bordo campo dal presidente Nicola Tambaro. L'anziano patron sarebbe stato poi medicato in ospedale.