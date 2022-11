Studenti fuorisede e affitti: ecco quanto si paga per una stanza singola?

Stanza singola o doppia? Qual è la scelta migliore per uno studente fuorisede? Secondo una ricerca di Immobiliare.it Insights è più conveniente vivere con un coinquilino. Il prezzo delle stanze singole è infatti aumentato dell'11% rispetto allo scorso anno, con un prezzo medio di 439 euro. L'affitto per un posto letto in una stanza doppia costa invece quasi la metà, 234 euro.

È Milano a confermarsi la città più cara per chiunque cerchi una stanza singola, superando la soglia dei seicento euro. Rispetto al 2021 l'incremento è ben superiore alla media (20%). Al secondo posto c'è Roma dove una singola costa in media 465 euro, seguita da Padova e Firenze (450 euro). Anche a Bologna, storica città universitaria, l'affitto resta sopra ai 400 euro (447). A Torino, Venezia e Napoli il prezzo per una singola supera i 300 euro; per le prime due città si arriva a 360 euro mentre per la terza a 337.

livello generale i prezzi delle stanze hanno subito un forte rialzo: a Padova si registra l'incremento percentuale più alto, ben quaranta punti in più. In controtendenza solo Pescara e Catanzaro che rispettivamente registrano una diminuzione del 19,4% e del 10,6%.

Aumenta il prezzo ma soprattutto la domanda per una stanza singola. A Venezia l'interesse è quasi quadruplicato (373,2% in più); a seguire Napoli e Roma dove il volume della domanda è raddoppiato rispetto al 2021: rispettivamente del 118% e del 102,2%. A Palermo si sfiora il raddoppio (+97,2%). L'offerta è invece inadeguata.

La ricerca di una sistemazione adeguata per gli studenti fuorisede a Napoli si è complicata durando anche mesi, come nel caso di Alessandro, 27enne calabrese.

«La mia ricerca è iniziata lo scorso agosto e tramite contatto telefonico sono riuscito a trovare una stanza a settembre nei pressi dell'università che frequento, in un appartamento che ho condiviso con il proprietario. Purtroppo la sistemazione, nonostante il prezzo di 550 euro, non era né delle migliori né vivibile per un lungo periodo di tempo».

«Ho quindi continuato a cercare casa, nonostante fosse diventato difficilissimo a causa della troppa richiesta. Alla fine ho deciso di appoggiarmi a Marcianise, a un'ora e mezza di distanza dall'università».

«Fortunatamente non perdendo le speranze sono riuscito a trovare una stanza a Napoli, in un convento gestito da dei frati. Riesco a risparmiare qualcosa dato che le utenze sono incluse ma resta una spesa cara per uno studente fuorisede».