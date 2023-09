World Cleanup Day, successo per l'ambiente anche a Napoli

Sono trecento le azioni messe in campo da nord a sud nell'edizione 2023 del World Cleanup Day, la più grande iniziativa di pulizia dai rifiuti al mondo. Da Merano a Punta Braccetto, centinaia di volontari che hanno in campo azioni concrete per proteggere e preservare l'ambiente. La sesta edizione del World Cleanup Day ha visto la collaborazione di organizzazioni non governative, aziende e comunità locali.

Anche quest'anno l'evento ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco-Cniue dell’ASvis – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Aderisce al World Cleanup Day Legambiente con Puliamo il mondo. L’appuntamento è stato sostenuto anche da partner internazionali quali UN-Habitat, Earth Day, Act4DSGs e ha visto la collaborazione con la campagna #EUBeachCleanup. Sulla challenge World Cleanup Day Italia sulla app AWorld, partner dell'iniziativa, sono più di 86mila le azioni registrate.

896mila chilogrammi di Co2 risparmiati, 9.630 litri di acqua risparmiati, più di 35mila kwh di energia risparmiati.

«Se da una parte registriamo il successo di queste giornate, dall'altra, va ribadito che la battaglia contro i rifiuti non si ferma qui. Sulla sensibilizzazione sull'abbandono dei rifiuti bisogna fare ancora tanto e auspico che le istituzioni, locali e nazionali, capiscano, con i dati che lanceremo nei prossimi giorni, che c'è bisogno di tutto l'impegno possibile, economico e sociale per vincere questa battaglia. Ringraziamo tutti i volontari coinvolti per il lavoro svolto e mi auguro che questo spirito di cooperazione e consapevolezza ambientale continui a prosperare nei mesi e negli anni a venire». A dichiararlo il presidente di Let's do It! Italy, Vincenzo Capasso.