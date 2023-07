Napoli Est, nuovi servizi nella sede di Barra e nuovo mercatino a Ponticelli

Passo in avanti per la valorizzazione del palazzo comunale in corso Sirena 305, storica sede degli uffici municipali di Barra. Oggetto di recenti lavori, il bene potrà presto ospitare altri servizi così come auspicato dai consiglieri che hanno votato l'ordine del giorno nell'odierna seduta di Consiglio municipale.

L'obiettivo è trasferire nei suoi locali la biblioteca di quartiere - oggi ospitata nella storica Villa Letizia - e destinare gli altri spazi inutilizzati dello stabile alla Fondazione Festa dei Gigli di Barra nata di recente su iniziativa del sindaco Gaetano Manfredi. Il documento - proposto dai gruppi municipali Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Napoli Libera e lista Manfredi - è stato votato all'unanimità. «Con questo atto si ridisegna il futuro della casa comunale di Barra, negli anni punto di riferimento per tutta la comunità, e si va nella costruzione di un vero e proprio hub del sociale nel cuore del territorio che sia in grado di fornire assieme servizi culturali e sociali innovativi», afferma il consigliere Patrizio Gragnano (M5S).

«Sin dal momento in cui si sono svolti i lavori lo si è fatto per restituire sl territorio una sede prestigiosa, bella. Credo si debba lavorare nella direzione di un polo sociale e culturale», afferma Sandro Fucito, presidente della Municipalità di Napoli Est, che aggiunge: «Ben venga l'idea, da me stesso annunciata mesi fa, di iniziare a condurre in quel luogo biblioteca e centro anziani.

Resta inteso che Villa Letizia non può più attendere e ciò ci impegnerebbe a un programma ambizioso per quel sito».

Oggi il Consiglio municipale si è espresso positivamente anche rispetto a un altro ordine del giorno. Riguarda la nuova area mercatale che sorgerà a Ponticelli, l'altro quartiere nella zona orientale di Napoli. Ad ospitarla sarà via Walt Disney, strada alle spalle del rione Incis, così come previsto dal progetto su cui lavora la Municipalità di Napoli Est. Si punta a garantire maggiore sicurezza e decoro sia per i commercianti che per i residenti. L'attivazione del nuovo servizio, infatti, consentirà di smantellare il mercatino che ogni lunedì si svolge nella vicina via Pasquariello occupando l'intera carreggiata. La strada, a ben vedere, è una fondamentale via di fuga in caso di emergenze: una circostanza evidenziata, in più occasioni, dai residenti insieme ai disservizi dovuti alla sporcizia lasciata a terra e alla mancanza di servizi igienici per gli ambulanti.

Il trasferimento delle bancarelle in via Walt Disney, a ridosso dell'impianto sportivo, è stato proposto dalla commissione con delega al commercio della VI Municipalità, che ha lavorato in sinercia con la commissione con delega alla mobilità, ed è stato votato oggi in Consiglio all'unanimità dei voti. «La proposta prevede l’istituzione di un mercato di tipo misto, attivo una volta settimana, in cui saranno individuati 17 posteggi per banchetti mobili di vendita settore non alimentare, di diverse dimensioni, e 10 posteggi per furgoni di vendita settore alimentare e non, rispettivamente quattro e sei», spiega Salvatore Palantra, consigliere della medesima Municipalità, già presidente del comitato civico di Porchiano, popolosa frazione di Ponticelli. «Gli spazi saranno collocati sul controviale di via Walt Disney, ai margini delle banchine di sosta, in modo che non venga assolutamente intralciata la circolazione stradale», precisa l'esponente del gruppo Movimento 5 Stelle che aggiunge: «È previsto anche il posizionamento di tre bagni chimici, collocati temporaneamente sul marciapiede nel giorno e orario di attività del mercato, ed anche una fontanina in prossimità dei posteggi alimentari». Il progetto, curato dai tecnici dell'ente di via Atripaldi, proseguirà nell'iter così da ottenere tutti i permessi necessari.