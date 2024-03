Napoli, Hilton apre nuovo hotel su Palazzo Caracciolo Naples

Hilton ha annunciato i suoi piani di espansione in Italia con la firma di tre hotel a marchio Tapestry collection by Hilton. Con strutture previste a Roma, Napoli e Perugia, i nuovi hotel si aggiungeranno alle 36 proprietà di Hilton già presenti nella penisola, tra cui l’ambasciatori hotel Venice Mestre, Tapestry collection by Hilton, di recente apertura.

«I nostri piani di sviluppo in Italia sono molto ambiziosi e siamo entusiasti di vedere un forte interesse da parte dei proprietari e una domanda solida da parte degli ospiti per i marchi Hilton in Italia, che spaziano dal lusso al lifestyle, e dal full-service al focused-service» ha dichiarato Patrick Fitzgibbon, senior vice president of development, Emea, Hilton. «Questo annuncio segna un passo significativo nella crescita di Tapestry collection by Hilton in Italia a partire dal suo debutto nel 2022 e testimonia la diffusa richiesta dei nostri brand in tutto il paese. Siamo entusiasti delle esperienze uniche che questi straordinari hotel offriranno e non vediamo l’ora di collaborare con i nostri abilissimi partner per l’arrivo dei nuovi Tapestry collection by Hilton a Perugia, Roma e Napoli».

Napoli accoglierà il suo primo hotel Tapestry collection by Hilton grazie a un accordo di franchising con Ownco, che ha visto l’apertura di The Britannique Naples, Curio collection by Hilton nel 2020. Palazzo Caracciolo Naples, un antico palazzo del XIII secolo, fu la prima dimora di Gioacchino Murat quando arrivò a Napoli prima di diventarne il re. Con il suo stile e il design rinascimentale ancora oggi visibile in tutto il suo splendore, l’hotel continuerà ad accogliere gli ospiti durante i lavori di ristrutturazione e sarà completamente ribattezzato Tapestry collection by Hilton in primavera. I lavori di ristrutturazione dell’hotel, che conta 145 camere, saranno caratterizzati da una decorazione architettonica unica che rende omaggio alla storia e alla cultura della regione, con soffitti altissimi, un suggestivo cortile interno e un’imponente scalinata. Lo splendido hotel che si aggiunge al portfolio italiano di Hilton è dotato di un ristorante e di un bar, una palestra e un’area benessere, e si trova a pochi passi dalla costa.