Galleria Principe di Napoli, via ai lavori di riqualificazione: «Nuovo modello di gestione degli spazi»

«Questa mattina sono iniziati i lavori alla Galleria Principe di Napoli che è un luogo importante per la città. È una zona di cerniera tra l'area dei musei e la zona centrale. Abbiamo un investimento importante per una riqualificazione complessiva e per un nuovo modello di gestione degli spazi».

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell'avvio dei lavori.

Il lavoro di restauro andranno avanti per due anni anche se la Galleria Principe di Napoli sarà sempre fruibile.