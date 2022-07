Napoli, manutenzione verde: da gennaio a oggi concluse 251 lavorazioni

Con 21 ulteriori interventi di manutenzione sul verde orizzontale terminati nelle ultime 2 settimane sono 251 le lavorazioni concluse da gennaio ad oggi consultabili sulla mappa georeferenziata pubblicata sul sito del Comune di Napoli: Ne dà notizia l'assessore al verde, Vincenzo Santagada.

Questi gli ultimi interventi: Aiuole via Saverio Altamura* Sede II Municipalita, Corso Garibaldi 394, stazione cc Traiano, area via vicinale ai Monti, completamento rione Luzzatti, Capo Posillipo, Scuola media indirizzo musicale Russo, Aiuole piazza G.B.Vico, Via Catone, cimitero di pianura Emiciclo capodimonte, esterno parco laudati, ghisleri resistenza, sede Mun03, rione Lieti Caduti di Nassirya, polifunzionale Soccavo, chiesa S.Anna alle Paludi, III Lotto rione Luzzatti Via Giuliano da Maiano 9, Biblioteca Deledda, Vico Santillo, chiesa S.Anna alle Paludi.

APPROFONDIMENTI IL DISSESTO Crollo al cimitero di Poggioreale, Santagada: «Completata la... LA SOLIDARIETÀ Napoli, patto tra Comune e Asl per salvaguardare la salute dei... LA SVOLTA Napoli, riprendono i lavori al Parco della Marinella: accordo sullo...

Le lavorazioni, che coinvolgono anche 170 percettori di reddito, proseguiranno nei prossimi giorni in tutte le Municipalità.