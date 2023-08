Napoli-Marrakech, disponibili da dicembre due voli settimanali

EasyJet amplia la propria offerta da e per il capoluogo partenopeo con l'annuncio di un inedito collegamento con Marrakech a partire dalla prossima stagione invernale. La nuova rotta Napoli-Marrakech sarà operativa con due voli settimanali ogni mercoledì e sabato a partire dal 16 dicembre 2023.

Il nuovo collegamento va ad ampliare il portafoglio di destinazioni raggiungibili dal capoluogo campano con easyJet, che anche quest'inverno si conferma la compagnia preferita dai napoletani per partire alla scoperta delle più belle mete in Europa e non solo.

In particolare, tra le novità da Napoli Capodichino annunciate per il prossimo inverno, easyJet opererà un collegamento settimanale con Gran Canaria dal 29 ottobre, consentendo ai viaggiatori di vivere la magia di questa meravigliosa isola spagnola.

Inoltre, la compagnia ripristinerà il collegamento verso Hurghada e inaugurerà quello verso Marsa Alam, città egiziane affacciate sul Mar Rosso, rispettivamente dal 31 ottobre con voli ogni martedì e sabato e dal 4 novembre con voli ogni sabato.

I voli tra Napoli e Marrakech sono in vendita a partire da oggi sul sito easyJet.com, sull'app mobile e sui canali Gds.