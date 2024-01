Napoli, nuovo piano traffico a San Giovanni: chiude parte di corso Protopisani

Nuovo piano traffico a San Giovanni a Teduccio, quartiere nella zona Est di Napoli, dove si portano avanti i lavori di riqualificazione urbanistica e ambientale dell'asse costiero. Da lunedì 8 gennaio gli autisti dovranno prestare particolare attenzione nella zona dell'ex Cirio e dell'Università per la quale sono previste alcune novità.

A ben vedere, infatti, una parte della carreggiata di corso Nicolangelo Protopisani sarà ristretta per allestire il cantiere.

Per tale motivo il tratto compreso tra via Pietro Signorini e corso San Giovanni sarà interessato dal senso unico di marcia in direzione viale Due Giugno. Dunque, coloro che percorrono tale strada in direzione corso San Giovanni saranno costretti a svoltare in via Taverna del Ferro per raggiungere via Ammiraglio Aubry e, quindi, il corso principale del quartiere di Napoli Est.

Il dispositivo deciso dal Comune di Napoli, che resterà attivo fino al 26 gennaio, altresì, prevede il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate in corso Protopisani. Decisi anche il divieto di transito veicolare e divieto di sosta in via Pietro Signorini: la misura non riguarderà i mezzi che accedono al cantiere dei lavori di riqualificazione del corso San Giovanni né quelli impegnati nei lavori nel complesso universitario.

Si complica la viabilità in una zona del quartiere quotidianamente interessata da traffico e ingorghi visto il numero importante di residenti e passanti. Emerge, dunque, la necessità di controlli per evitare criticità considerata la riapertura delle scuole e la conclusione delle festività natalizie.