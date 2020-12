Piove e l'acqua cola nel soggiorno di casa. É quanto accade “ordinariamente” in un alloggio comunale al civico 12 di via Molino Fellapane a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli.

La circostanza si ripete da anni nell'appartamento al sesto e ultimo piano dell'edificio in zona «Porchiano», proprio di fronte alle aule dell'istituto comprensivo 'Porchiano-Bordiga', come denuncia la residente che specifica di essersi rivolta in più occasioni agli uffici comunali per segnalare il problema e i relativi disagi.

La pioggia arriva nell'appartamento attraverso una plafoniera. Quando è maltempo è indispensabile smontarla per evitare che ceda per il peso dell'acqua che raccoglie in pochi minuti. La famiglia, dunque, è costretta a “convivere” con una bacinella ogni volta che cade pioggia sulla città, anche leggera.



La residente specifica che molti anni fa sono stati eseguiti alcuni interventi al solaio dell'edificio comunale e da allora ha notato le infiltrazioni nel proprio appartamento. Si appella agli organi competenti affinché vengano eseguite delle verifiche e ripristinata questa grave situazione di mancata sicurezza che ha ricadute anche sul decoro dell'abitazione.

