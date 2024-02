Pino Daniele, il murale nel centro storico di Napoli a rischio cancellazione

Fu realizzato appena quattro giorni dopo la sua morte, il 9 gennaio del 2015, all’angolo fra piazzetta Ecce Homo e via Santa Maria dell’Aiuto, in pieno centro storico a Napoli.

Stiamo parlando del murale dedicato alla memoria di Pino Daniele, opera del writer Zemi e oggi, purtoppo, in stato di abbandono.

Il murale, che ritrae il celebre cantautore partenopeo di fama mondiale, stroncato improvvisamente da un malore a soli 59 anni, mentre suona la sua inseparabile chitarra, la celebre Paradise Blu, necessiterebbe di un intervento di restauro, come fanno sapere alcune guide turistiche che hanno segnalato il caso.

Aggredito dall'umidità e dall'incuria, l'opera d'arte mostra inesorabile, i segni del tempo.

Il murale di Zemi, dopo una iniziale contestazione - accese discussioni si ebbero in rete, dato che il murale è stato realizzato in pieno centro antico, proprio di fronte all’ingresso di quel gioiello di architettura che è la chiesa di Santa Maria dell’Aiuto - oggi è diventato tappa per i turisti in visita al centro storico, realizzato pochi passi dal civico 32 di Santa Maria la Nova, dove il grande artista napoletano ha vissuto la sua giovinezza.