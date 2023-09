Poggioreale, il campetto di via Monfalcone rinasce: «Stagione sportiva salva, presto il campo verrà riaperto»

Buone notizie sul fronte dello sport dal territorio della IV Municipalità. Dopo la chiusura al pubblico causata dalla necessità di effettuare alcuni importanti lavori di manutenzione, nei prossimi giorni riaprirà finalmente il campetto da calcio di via Monfalcone, una struttura sportiva di pertinenza del quarto parlamentino che sarà messa a disposizione dei ragazzi del quartiere. Le società sportive interessate alla gestione della struttura potranno, attraverso un bando che è già stato pubblicato sul sito del Comune di Napoli, chiedere l'affidamento congiunto dell'impianto del quartiere Poggioreale, un impianto rimasto chiuso per diversi mesi e sul quale sono stati profusi profondi sforzi economici proprio da parte della municipalità guidata da Maria Caniglia.

Non è ancora stata fissata la data di inaugurazione del campetto da calcio, ma da via Gianturco assicurano che si è ormai al rush finale e che la struttura sarà completamente funzionante per la stagione sportiva ormai alle porte.

Definitivamente risolta anche la spinosa questione relativa alla carenza di personale addetto ai servizi di custodia. Con le nuove immissioni in ruolo di addetti comunali, infatti, anche questa annosa questione può dirsi ormai del tutto risolta, con l'assegnazione in via definitiva del personale necessario da parte del Comune di Napoli.

«Fin dal mio insediamento - ha spiegato Maria Caniglia, presidente della Municipalità 4 - risolvere la questione relativa al campo sportivo di via Monfalcone è stata una delle priorità del Consiglio Municipale e della Giunta. Abbiamo lavorato con tutte le nostre forze per poter mettere nuovamente a disposizione del quartiere una struttura sportiva che servirà a dare a tantissimi ragazzi la possibilità di poter fare sana attività sportiva. Negli ultimi mesi abbiamo portato a termine importanti lavori strutturali per poter restituire ai cittadini un campo perfettamente agibile e siamo finalmente in dirittura d'arrivo. Nei prossimi giorni - continua Caniglia - renderemo nota la data di riapertura dell'impianto ma, in ogni caso, vogliamo rassicurare tutti. La stagione sportiva che si appresta a prendere il via non è assolutamente a rischio, anzi, sarà nostro impegno continuare a mettere al centro della nostra agenda di governo i nostri giovani. Ringrazio - ha poi concluso - per questo risultato il Consiglio, la giunta e l'amministrazione municipale per l'impegno costante».