Napoli, a Ponticelli chiusa la Municipalità: «Inagibile i cittadini per fare i documenti devono cambiare quartiere»

Nino Simeone, consigliere comunale della maggioranza che sostiene il sindaco Gaetano Manfredi denuncia: «A Ponticelli è chiusa la sede della Municipalità e la mancanza di una sede in quartiere come Ponticelli, con 70mila residenti, tra i più popolosi di Napoli, sede di due aziende partecipate del Comune, dell'ospedale del Mare e del prossimo impianto di compostaggio cittadino, non può restare privo di un presidio municipale.

Il Direttore Generale del Comune di Napoli ed i suoi Uffici hanno il dovere di risolvere questo problema, senza perdere altro tempo con inutili e dannosi bracci di ferro.

Altrimenti, lasciassero il compito ad altri. I cittadini ne hanno abbastanza, ormai.

Le troppe chiacchiere e le tante strumentalizzazioni non ci porteranno da nessuna parte. Chi di competenza è pagato per risolvere i problemi, non certamente per crearli».

Simeone lancia la sua proposta: «Si valuti l’opportunità di mettere a disposizione dei locali in uso alle Aziende partecipate che stanno a Ponticelli, in via temporanea, per ospitare i servizi anagrafici di competenza della Municipalità. Questo consentirebbe alle migliaia di residenti a Ponticelli di poter usufruire di servizi comunali essenziali»