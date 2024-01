Napoli, restyling per il campetto del Rione Traiano

I ragazzi del rione Traiano potranno avere il loro campetto di calcio, rinnovato nella pavimentazione e arricchito della rete metallica di protezione. L'associazione Onlus Progetto “Abbracci” fondata da Claudio Zanfagna per offrire un aiuto ai quartieri disagiati della città ha potuto completare la prima stesura della protezione in resina e anche gli alberi che intralciavano l’applicazione della rete metallica nella parte superiore del campo sono stati potati grazie all'intervento dei padri vincenziani della parrocchia di Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa, dove ha sede la struttura, sborsando 450 euro. «Se il buon tempo ci assisterà - spiegano in parrocchia - i lavori dovrebbero terminare entro questa settimana».

Padre Giuseppe Carulli e il parroco Paolo Maniglio seguono con ansia e attenzione nell’attesa che possano finalmente riprendere i campionati amatoriali, come la “Traiano Cup”. Pasquale Foggia e Paolo Cannavaro, calciatori di serie A nati nel Rione Traiano, sono stati i testimonial della manifestazione.