Vomero, spunta il murale Voiello dedicato a Partenope

Si è svolta la cerimonia di inaugurazione del murales Partenope, Madre dei quartieri di Napoli, alla presenza del Presidente della Quinta municipalità Clementina Cozzolino; di Francesco Del Porto, President Region Italy Barilla; oltre che dell’artista Mandragora.

«Voiello è indissolubilmente legata a Napoli, città nella quale affonda le sue radici sin dal 1879: la nostra storia, la nostra pasta sono radicate nella cultura e nella gastronomia partenopea – ha commentato Francesco Del Porto, President Region Italy di Barilla durante la cerimonia – Da sempre, ma ancor di più negli ultimi anni, Napoli è l’epicentro di un fermento culturale e artistico che seduce milioni di persone in tutto il mondo. Abbiamo deciso così di continuare a dare, attraverso quest’iniziativa e sulla scia di quanto fatto sinora, ad esempio con Procida Capitale della Cultura e con la tappa milanese di Miez’a Via, il nostro contributo e supporto per sostenere il talento, i valori e la cultura partenopei».

Una cerimonia con la quale Voiello ha quindi riacceso i riflettori su MIEZ’A VIA nella sua città, per celebrare il forte legame con Napoli. In piazza Francesco Muzii, nel quartiere Arenella, è infatti visibile l’installazione artistica temporanea realizzata dalla street artist Leticia Mandragora che racconta il mito delle origini della città e la bellezza e la varietà dei quartieri che la compongono.

Perché le storie, le voci e le diverse anime di Napoli sono racchiuse tra le strade brulicanti di vita dei suoi rioni e meritano di essere raccontate e rappresentate con orgoglio.

Fino al 5 dicembre di fronte all’opera è possibile visitare un percorso espositivo per far vivere ai napoletani un viaggio ideale nei 30 quartieri racchiusi nella coda di questa moderna Partenope.