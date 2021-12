Capri, c'è Babbo Natale in Piazzetta per la gioia dei bambini

Rispettando l’orario di partenza fissato alle 16:30 puntuale è partito il trenino di natale dalla stazione allestita alla base dello storico campanile della piazzetta di Capri.

A bordo sono saliti i mini passeggeri qualcuno accompagnato dai genitori felici di poter passare qualche ora in allegria e attraversare a bordo il veicolo natalizio le stradine pedonali che si inoltrano nel centro storico di Capri e un rituale giro in treno nella piazza salotto che il comune ha voluto mettere a disposizione dei piccoli concittadini che stanno vivendo il loro natale partecipando al fitto elenco di appuntamenti a loro dedicati organizzati dall’assessorato all’infanzia guidato da Salvatore Ciuccio, l’assessore che da sempre si occupa delle problematiche più sensibili e delicate come quelle dei servizi sociali, delle politiche giovanili, dell’infanzia e pari opportunità.

Oggi proprio i bambini hanno accolto l’invito e nella piazza colorata da mille luci, all’ombra del campanile d’artista trasformata in mille rivoli blu, è iniziata la parata dei Babbo Natale, che è stata accolta da un’improvvisata orchestra di trombe, rulli di tamburi di latta e armonica a bocca, poi è arrivata la volta dei pagliacci trampolieri e qui è esplosa la gioia dei bambini che finalmente dopo tanti giorni di tensione hanno potuto respirare l’aria di natale la festa più amata dai bambini.