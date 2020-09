Ancora fiamme sui monti Lattari. Stavolta ad andare a fuoco è una porzione di bosco sul monte Muto, località che ricade nel comune di Casola di Napoli.

In quella zona, i carabinieri nei mesi scorsi hanno effettuato i più corposi sequestri di canapa indiana, per circa 2 milioni di euro sottratti alle casse della camorra. Sul posto i vigili del fuoco per lo spegnimento e i carabinieri della stazione di Gragnano per avviare le indagini.

