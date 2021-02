Un locale chiuso e centinaia di controlli straordinari per un San Valentino e carnevale tranquillo. La polizia locale del Comune di San Giuseppe Vesuviano, la notte scorsa, poco prima delle ventiquattro, ha posto sotto sequestro amministrativo, con chiusura di cinque giorni, un’attività ristorativa che non rispettava le norme dell’ultimo decreto del presidente del consiglio che vieta la consumazione all'interno dei locali dei cibi.

APPROFONDIMENTI LA SCOPERTA Macchina in mare alla foce di Licola. Come ci è arrivata... I CONTROLLI Napoli, in 26 tra baretti e lungomaresenza mascherine: raffica di... I RAID Vandali scatenati a Marano: vetridelle auto in sosta distrutti L'ORRORE Si masturba davanti alle nipotine,50enne arrestato nel Napoletano

I caschi bianchi coordinati dal comandante, Fabrizio Palladino, e guidati dal capitano, Angelo Caldarelli, hanno svolto grande attività mirata alla prevenzione e alla repressione di manifestazioni carnevalesche e di assembramento in occasione della festa di San Valentino. Tutto ciò in ottemperanza all'ultima ordinanza del presidente della regione Vincenzo De Luca, al fine di evitare l'aumento dei casi di coronavirus sul territorio comunale ultimamente saliti a dismisura. Oltre al sequestro sono state elevate decine di contravvenzioni. I controlli saranno rafforzati per i prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA