Fase 2 a Napoli, De Luca chiama il prefetto: «Controlli più rigorosi sulle mascherine»

Il presidente Vincenzo De Luca ha avuto questa mattina un colloquio con il prefetto di Napoli, al quale ha chiesto di sensibilizzare tutte le forze dell'ordine e le polizie municipali per la messa in atto di controlli rigorosi nei luoghi di maggiore assembramento della città e della provincia di Napoli, così come richiesto in tutta la regione. Il prefetto ha confermato che esistono piani coordinati di controllo del territorio in un quadro di impegni estremamente vasto. Il presidente De Luca ha chiesto di essere costantemente informato.

«Si ribadisce che il rispetto dell'ordinanza è un obbligo per tutti, non un optional. Sono giorni decisivi. Le amministrazioni comunali che non si impegnano a far rispettare l'obbligo dell'uso delle mascherine si assumono responsabilità per una possibile ripresa del contagio», precisa in una nota l'unità di crisi regionale.



