Covid Campania, 8.409 casi e 9 morti: l'indice di contagio sale al 19,86%

Coronavirus in Campania.... oggi il virus fa registrare 8.409 positivi su 42.337 tamponi esaminati (7.043 su 31.317 antigenici e 1.366 su 11.020 molecolari), 39 in più di ieri con 1.329 test processati in meno. Il rapporto positivi/tamponi è pari al 19,86%, in lieve aumento rispetto al 19,17% registrato ieri.

Il numero delle vittime sale a 9.809 con altri 9 morti (8 nelle ultime 24 ore, uno in precedenza ma registrato ieri). In ospedale sono ricoverati 588 pazienti nei reparti di degenza, 25 più di ieri, e 40 in terapia intensiva, uno in meno di ieri.