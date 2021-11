Covid Campania, 899 casi e 3 morti: l'indice di contagio scende al 2,99%

Coronavirus in Campania, scendono i casi e gli indici di contagio ma c'è un lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva. L'Unità di crisi regionale segnala altri 899 positivi su 30.020 test, 211 casi in meno con 2.114 tamponi processati in meno. Il rapporto positivi/tamponi è pari al 2,99%, in calo rispetto al 3,45% di ieri.

Il bilancio delle vittime sale a 8.204, con altri tre decessi registrati ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 23, due più di ieri, quelli in degenza 297, 12 meno di ieri.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link

http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html.





