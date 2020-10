Coronavirus, morti 2 anziani ospiti della Rsa di Calvizzano: «Non è accaduto nella struttura»

Due anziani sono deceduti, per complicanze dovute al Coronavirus, entrambe ospiti della Rsa di Calvizzano in cui si è registrato un focolaio. Ne dà notizia il sindaco Giacomo Pirozzi, che aggiunge:

«Non sappiamo, però, se si tratti di persone residenti a Calvizzano o in altri comuni. Non abbiamo avuto alcuna comunicazione in tal senso. Le persone sono decedute diverse giorni fa, ma solo oggi mi è arrivata la comunicazione. Mi vengono conteggiati come deceduti da Covid, ma il loro decesso non è avvenuto all'interno della struttura. La situazione nella Rsa è al momento sotto controllo, la casa per anziani è isolata e oggi non si sono registrati nuovi casi».

