Covid a Calvizzano, contagiato un consigliere comunale appena eletto

Covid a Calvizzano, contagiato anche un neo consigliere comunale. Si tratta di Francesco Ferrillo, risultato positivo al tampone. A darne notizia il sindaco Giacomo Pirozzi, che ha disposto la chiusura degli uffici comunali per tutta la giornata di oggi.



Ultimo aggiornamento: 12:17

«Partirà subito la sanificazione degli uffici - spiega il primo cittadino - i locali riapriranno regolarmente domani. Invito coloro che sono stati a contatto diretto con il contagiato a segnalare il caso al proprio medico di base per eventuali indagini diagnostiche». Il consigliere Ferrillo è in buone condizioni e in quarantena domiciliare.