Covid, alla scuola Siani di Marano due classi in quarantena: «C'era un bimbo positivo»

La comunicazione ufficiale alla scuola è arrivata solo nella giornata di ieri. A Marano due classi della scuola elementare Giancarlo Siani sono state messe in quarantena dalla dirigente scolastica, nonostante la scuola sia chiusa ormai da una settimana e non riaprirà prima della fine del mese.

Il bambino era risultato positivo già diversi giorni fa, ma solo ieri - con la nota ufficiale dell'Asl - la dirigente ha emesso i relativi provvedimenti. Gli alunni delle due classi individuati come contatti stretti, già in isolamento volontario alla luce delle precedenti comunicazioni ufficiose, dovranno rimanere in quarantena per 14 gorni o per almeno 10 giorni se effettueranno il test diagnostico.

In città, intanto, è boom di casi: anche oggi 19 positivi, lo stesso numero di ieri. Il numero complessivo dei positivi, cresciuto vertiginosamente negli ultimi giorni, è di 168.

