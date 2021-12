Covid a scuola, chiuso fino a Natale il circolo didattico Ludovico da Casoria a Casoria

Sono aumentati i casi di coronavirus in Campania. In queste ultime ore un nuovo focolaio è stato riscontrato a Casoria, nel circolo didattico Ludovico da Casoria in via Pio XII, dove si sono contagiati in massa studenti della scuola primaria e dell’infanzia e docenti.

L’Asl ha in seguito predisposto la chiusura di un plesso dell’istituto fino al 22 dicembre, predisponendo la didattica a distanza: «Si avvisano i genitori che su disposizione dell’Asl, pervenuta nella mattinata odierna, verificato tramite la piattaforma regionale il numero crescente di contagiati afferenti il plesso San Mauro e al fine di evitare il diffondersi dei contagi, sono sospese, fino al 22 dicembre, le attività didattiche in presenza della scuola primaria e della scuola dell’infanzia del suddetto plesso. Per gli alunni della scuola primaria le lezioni continueranno con la didattica a distanza e per la scuola dell’Infanzia le attività si terranno tramite la Lead».

È un evento significativo, considerano che ad aumentare sono, in particolare, i contagi tra i neonati e gli infanti. Da domani infatti, partirà la campagna per vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni.