Controlli anti-Covid a Napoli, 113 multe in 24 ore: 87 senza mascherina e 16 in strada dopo le 22

Milleduecento persone identificate e 113 quelle multate: è il bilancio dei controlli anti Covid effettuati dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nel weekend. Nel merito, le pattuglie dell'Arma durante i controlli in piazza San Pasquale a Chiaia hanno sanzionato per divieto di assembramento 10 persone; 87 invece i cittadini indisciplinati sanzionati perché non indossavano la mascherina e 16 perché non avevano rispettato l'orario di rientro presso il domicilio come previsto dalle recenti normative per il contenimento del fenomeno epidemiologico.

Tra questi, 22 erano in zona Vomero. Tra le vie interessate dai controlli quelle che solitamente sono frequentate nel fine settimana: via Aniello Falcone, via Scarlatti, piazza Vanvitelli, piazza degli Artisti e piazza delle Medaglie d'oro.

Ultimo aggiornamento: 12:20

